昨年のスプリンターズＳの覇者で、前走の香港スプリントは１１着だったウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）が、ドバイのアルクオーツスプリント・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１２００メートル）の招待を受諾した。同馬を管理する鹿戸調教師が２月６日、明かした。ウインカーネリアンは昨年もこのレースに参戦して２着に好走しており、三浦皇成騎手とのコンビで２年連続の参戦と