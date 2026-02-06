あなたは読めますか？突然ですが、「内裏」という漢字読めますか？ひな祭りの歌や歴史の授業で見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「だいり」でした！内裏とは、古代の都において天皇が居住していた宮殿のことを意味します。現代では、ひな人形の「お内裏様」という呼び名でおなじみですね。例文としては、平安時代の物語を読み解きながら当時の内裏の様子に思いを馳せる、といっ