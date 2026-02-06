あなたは読めますか？突然ですが、「海胆」という漢字読めますか？海の幸として非常に人気があり、高級食材としてもおなじみのあの生き物を指す言葉です。気になる正解は……「うに」でした！海胆とは、全身が棘に覆われた棘皮動物のことです。漢字で海胆と書く場合は主に生きている状態や、加工前の「生」のものを指すことが多く、海の中にある肝（きも）のような見た目からこの字が当てられたと言われています。お寿司屋さんで新