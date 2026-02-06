３日、甘粛絶滅危惧動物保護センター内を駆けるモウコノウマ。（武威＝新華社記者／郎兵兵）【新華社武威2月6日】中国で国家1級保護動物に指定されているモウコノウマはかつて野生では姿を消していた。世界的にも絶滅の危機に瀕している。中国は1985年、「野生馬復帰」計画を始動し、海外から導入した個体を新疆ウイグル自治区や甘粛省などで繁殖させ、野生復帰を試みてきた。３日、甘粛絶滅危惧動物保護センターで飼育されてい