ＮＨＫの【ニャンちゅうワールド放送局】の『ニャンちゅう』役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが自身のブログを更新。左足に謎の痛みがあることを明かしました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「左膝の上あたりがズキズキと痛むようになりました…」「ぶつけた覚えもないし…謎の痛みですね〜」【ＡＬＳ闘病】津久井さんは「数日前から左足の付け根がたまに