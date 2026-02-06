気象台は、午前11時5分に、暴風警報を宮古市、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・宮古市、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村などに発表 6日11:05時点沿岸北部の海上では、6日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古市□暴風警報【発表】6日夜遅くにかけて警戒風向西・海上最大風速20m/s■久慈市