ロックバンドRADWIMPSの野田洋次郎（40）が6日までにX（旧ツイッター）を更新。デビュー前に名乗っていたバンド名を明かした。野田は「今日でRADWIMPS結成24周年だったようです」と報告し、「お祝いの言葉ありがとう」と感謝。「あの高一の終わりから、24年後もスタジオでのたうちまわりながら音楽作っています」と結成からの道のりを振り返り、「幸せです」と感慨深げにつづった。続けて「ちなみに『RADWIMPS』と名乗る前は『キャ