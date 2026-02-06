会社を設立する際に多くの経営者の方が悩むのが、会社の「定款」です。定款は会社設立における非常に重要な書類で、会社設立の登記の際、必ず法務局へ提出しなければなりません。本記事では、定款の役割と作成方法、そして、紙の定款と電子定款との違いなどについて見ていきます。『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』の著者、司法書士の加陽麻里布氏が解説します。会社の憲法ともいえる「定款」