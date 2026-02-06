2026年2月6日の『徹子の部屋』に綾小路きみまろさんが登場。去年75歳となり高齢者の仲間入りを果たした気持ちや、富士山の麓・河口湖での暮らしを語ります。今回はきみまろさんが人生観を語った『婦人公論』2019年10月8日号の記事を再配信します。*****中高年をネタにした毒舌漫談で、日本各地を沸かせている綾小路きみまろさん。52歳での大ブレイクを機に始まった超多忙な日々は、今も続く。68歳になった“シニアのアイドル”に、