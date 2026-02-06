三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。歴史ロマンのまち・明和町。1000年以上前の雅な世界が体感できる「斎王まつり」は、毎年多くの人でにぎわいます。歴史がつむがれてきた明和町、今年は「未来につながる」チーム！中川尚監督は「楽しく走って陸上を好きになってもらう。そして明和町の未来にタスキをつないでほしい」と、話しています。これからの明和町チ