シンプルさが魅力の最安モデル使いやすさを選ぶ人、運転のしやすさを重視する人、家族との時間を大切にしたい人…それぞれの価値観に寄り添う一台として、多種多様なグレードを展開し、長く日本の街に溶け込んできた1台として挙げられるのが、ホンダのコンパクトカー「フィット」です。現行モデルは2020年に登場した4代目で、気づけば登場から5年が経とうとしています。時代の空気を取り込みながらも、日常の足としての役割を