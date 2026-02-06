2月第1週の動員ランキングは、富野由悠季が80年代に発表した小説の映画化作品、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』シリーズの第2作、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がオープニング3日間で動員51万1500人、興収8億4900万円をあげて初登場1位となった。昨年の12月第1週から2ヶ月間（8週連続）1位を独走していた『ズートピア2』を、ダブルスコア以上の興収で蹴落とした。 参考