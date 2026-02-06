瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降もおおむね曇りで、岡山県北部では雪や雨の降るところがある見込みです。日中の最高気温は岡山で16度、津山で13度、高松で15度でしょう。5日と同じくらいの気温になります。 7日は岡山県北部を中心に断続的に雪や雨が降るでしょう。海沿いでは次第に風が強まる見通しです。朝の最低気温は岡山と高松で3度、津山で2度でしょう。日中の最高気温は岡山と高