東京ディズニーランド®の目の前に位置する「東京ディズニーランドホテル」は、パークの余韻をそのまま楽しめる、ファミリーに大人気のホテルです。ヴィクトリア朝様式を基調とした優雅なデザインの館内には、ディズニーキャラクターをテーマにした客室も多く、特別な滞在が叶います。そんな東京ディズニーランドホテルに、スペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルルームが登場