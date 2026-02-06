『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、本日2月6日19時より放送。ゲストに伊藤英明を迎え、『TOKYO SoreSnow COLLECTION』（東京それスノコレクション）第6弾をオンエアする。 （関連：Snow Man「STARS」はなぜ胸を打つ？自らの“足跡”が証明する説得力、挑む人々へ寄り添うエールの形） 今回参加するモデルは、Snow Manと伊藤を加えた9名。テーマに合わせてそれぞれがガチで考えたコーディネ&