＜WMフェニックス・オープン初日◇5日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーの第1ラウンドは日没のためサスぺンデットとなった。日本勢は5人が出場している。【写真】パリ五輪で銅メダルを獲得した松山英樹2016年と17年に大会を連覇している松山英樹は、3バーディ・ボギーなしの「68」で回り、先週に自己最高となる2位に入った久常涼が5バーディ・2ボギーの「68」、ルーキーで初