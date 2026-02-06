【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は５日のＳＮＳへの投稿で、８日投開票の衆院選に触れ、高市首相を「米大統領として完全かつ全面的に支持する」と表明した。米大統領が日本の選挙期間中に特定の立場を示すのは異例となる。トランプ氏は衆院選を「日本の未来にとって極めて重要な選挙だ」とつづった。昨年１０月の訪日に言及し、「我々は首相に極めて良い印象を持った」と評価。日米は安全保障面だけでなく、「両