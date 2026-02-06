NTTは、子会社「NTTドコモ」の携帯事業で顧客獲得のための費用が想定以上に膨らむことなどから、今年3月まで1年間の業績予想を下方修正しました。【映像】島田社長「戦いには勝たないといけません」NTT島田明社長「お互いにあんまり激しい競争をし過ぎるのもいかがなものかというところあるんですけど全然収まらないんですよね」「競争はどちらかというと激しくなってるのでそれなりの対応をしていかないと負けちゃう」「戦いに