音楽評論家で作詞家の湯川れい子氏（90）が6日までにX（旧ツイッター）を更新。戦争に関する政治家の発言について思いをつづった。湯川さんは、戦争に関連する政治家の発言を取り上げた複数のXユーザーの投稿をリポストし、「お腹の大きなお母さんや、赤ちゃんや、お年寄りが悲しみのうちに命を落としたり、傷ついたり、まだまだ長い人生を残して若者が殺し合って死んでいったりしないように、戦争にならない社会と未来を考えて国