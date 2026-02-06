三菱電機は2月5日、7月1日付で、米国における昇降機・冷熱機器・電子部品などの販売や米州地域の統括業務を行う「Mitsubishi Electric US」（三菱電機 US）、機器・CNC の販売・サービス事業を行う「Mitsubishi Electric Automation」（三菱電機オートメーション）、北米で自動車機器の製造・販売を行う「Mitsubishi Electric Automotive America」（三菱電機オートモーティブ・アメリカ）の3社間で組織再編を行うと発表した。○再