石ノ森萬画館では、館内常設展示の内容充実を目的とした展示改修工事を実施しており、3月20日より、常設展示の第一弾リニューアルを公開する。常設展示の第一弾リニューアル今回の改修は、展示内容の更新と鑑賞環境の向上を目的としたもので、萬画館を代表するヒーロー作品の展示構成を見直し、より分かりやすく、幅広い世代に親しんでもらえる内容へと段階的に刷新していく取り組みだ。第一弾となる3月20日からは、仮面ライダー展