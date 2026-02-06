バンダイナムコエクスペリエンスは、ファンシーなデザインがかわいい「Pokémon Fancy Time キャンペーン in namco」を、2026年2月13日〜2026年4月5日まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」にて開催する。「Pokémon Fancy Time キャンペーン in namco」、2026年2月13日〜2026年4月5日までの期間限定で開催決定本キャンペーンでは、対象のクレーンゲーム機に500円を投入でナムコオリジナル特典の引換券がもらえ、引