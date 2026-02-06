マネーフォワードは2025年11月25日〜26日の期間、確定申告を行う20代以上の男女1071名を対象に「確定申告とAI活用に関する意識調査」を実施し、2月6日に調査結果を発表した。確定申告で多くの人が感じるストレスとは調査では確定申告の作業に精神的負担を感じるかを聞いたところ「非常に感じる」が27.1%、「まあ感じる」が47.5%となり、計74.6%が精神的な負担を感じていることがわかったという。約7割が確定申告の作業に「精神的負