俳優の杉浦太陽さん（44）が2026年2月4日、自身のインスタグラムを更新。テレビ番組で披露した、ウィッグをかぶってミニスカをあわせた「激変」ショットを公開した。「みんな分かったかなw」杉浦さんは「TBS系『神業チャレンジ』で、神メイクチャレンジでした」と報告。3日放送の「THE神業チャレンジ」での「神業メイク」企画に登場した杉浦さんが、メイクをして、ミニスカをあわせた変身ショットを5枚投稿した。「みんな分かった