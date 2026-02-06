疲れは脳の使い方の「偏り」で起こる １つの神経細胞を酷使してはいけない 脳は、特定の部位を同じように使い続けると、負担が集中し、やがて機能が低下するようにできています。たとえば、同じ姿勢のまま長時間デスクワークをしたり、１つのテーマについて長い時間考え続けたりすると、その部位に関係する神経が酷使され、結果的にその神経回路を統括している脳の領域に疲労が蓄積するのです。 脳の神経細胞は