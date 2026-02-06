きさらぎ賞の攻略POINT 【前走１勝クラス組】前走３着以内が買いのマスト条件 前走１勝クラス組は着順で仕分けができる。 前走３着以内なら［3・4・3・8］とかなりの好成績だが、前走４着以下では［0・0・0・13］とまったく買えなくなってしまう。 距離別成績では前走1600Ｍ組［1・1・0・3］、前走1800Ｍ組［0・2・0・3］、前走2000М組［2・1・1・12］。 きさらぎ賞過去10年のデータ 【出典】『