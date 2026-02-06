JR西日本 JR西日本は、2026年2月7日以降、中国エリアで強風や降雪・積雪が見込まれるため、列車の運転取りやめなどの可能性があると発表しました。（6日午前10時現在） 大幅な遅れや運転取りやめのほか、行先が変更になる可能性があるため、今後の運行情報や気象情報に十分注意してほしいと呼び掛けています。