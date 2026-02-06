年俸調停の行方は？2年連続サイ・ヤング賞受賞にくわえ、「メジャーリーグ最強左腕」の呼び声も高いタリク・スクバル（29）とデトロイト・タイガースとの年俸調停が2月4日（現地時間）に予定されていたが、詳しい情報はまだ入ってこない。スクバルの契約は26年まで残っているが、年俸はそのシーズンの成績に応じた歩合制となっており、昨季31試合に先発登板し、13勝6敗。195回3分の1を投げ、241奪三振を記録したスクバルに対し、