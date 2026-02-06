東京時間10:52現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.02（-0.27-0.43%） 銀を中心とした貴金属相場の下げもあり、商品市場全体が軟調となり、NY原油も朝は62ドル台前半を付ける動きを見せた。貴金属相場の下げ渋りを受けてその後反発もマイナス圏。