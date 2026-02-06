東京時間10:52現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝24615.00（-958.00-3.75%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4749.70（-139.80-2.86%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は朝方一時4670台まで下げた。その後は反発も大きなマイナス圏での推移。東京金もNY金先の下げを受けて軟調