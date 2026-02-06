アユートは、Maestraudioの新製品として、FitEarとコラボで新規開発された、Maestraudio初のプロ向けエントリー・ライブ用ステージモニターイヤフォン「STAGEAR」を2月14日に発売する。ユニバーサルタイプで価格は29,700円。カラーはClear、Garal Blueを用意する。 Clear Garal Blue 独自のセラミックオーディオテクノロジーを駆使するMaestraudioが、プロ用カスタムIE