モデルの押切もえ（46）が6日、自身のインスタグラムを更新し、仲良しのモデルらとの“朝活”ショットを披露した。「Morning Glow with Girls楽しいmornin timeでした」と書き出すと、カフェでの自身とモデルの大桑マイミ、西山茉希、スタイリストの川村桃子さんとの4ショットをアップ。「短い時間でいろんな話をしたけれど、生き方、が全てのテーマに通じる気がする。魅力的でかっこいいみんなです」と記した。押切の投