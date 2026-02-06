日本郵便本社が入るビルの看板＝2025年12月、東京・大手町業務を委託したフリーランスに取引条件を明示しなかった疑いがあるとして、日本郵便がフリーランス法違反の疑いで、公正取引委員会の調査を受けていることが6日、関係者への取材で分かった。今後、違法性が認められた場合、公取委が勧告などを出す可能性がある。2024年に施行されたフリーランス法は発注元に対し、報酬額や支払期日といった取引条件の明示を義務付けて