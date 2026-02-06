お笑いコンビ「ガクテンソク」よじょう（44）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。プライベートでの姿が反響を呼んでいる。よじょうは「狩猟に行ってきました」と書き出し、「狩猟の師匠達に色々教えてもらいました！が、まだまだ若輩ハンターです」と投稿。雪原を背にしたハンター仲間との写真を公開した。そして「僕の行った地域は今年どんぐりが豊作で熊が降りて来ずでしたが皆さんお気をつけて！」と呼びかけなが