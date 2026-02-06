三菱自動車工業が大幅高で４連騰。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は１兆９７６５億３３００万円（前年同期比０．６％減）、営業利益は３１６億２７００万円（同６９．８％減）、最終損益は４４億８９００万円の赤字（前年同期は３３２億３０００万円の黒字）と減収・最終赤字となった。一方、１０～１２月期では約５％の増収で営業増益、最終黒字転換と