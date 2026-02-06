オムロンが大幅に４日続伸している。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。売上高予想を従来の見通しから１００億円増額して８５５０億円（前期比６．６％増）、税引き前利益予想を２０億円減額して５２５億円（同８１．０％増）に見直した。最終利益予想は据え置いている。保有する上場株式の評価替えによる影響が利益予想に響くものの、