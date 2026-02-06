イーディーピーへの投資資金流入が加速、１５０円高はストップ高となる１０４７円カイ気配に張り付いている。同社は人工ダイヤモンド関連の象徴株としての位置付けで物色人気が加速している。日米関税合意に基づく５５００億ドル、日本円にして８６兆円規模の対米投融資では、その第１号案件として人工ダイヤの米国での生産計画が候補に挙がっているが、人工ダイヤは半導体製造プロセスにおける、ヒート