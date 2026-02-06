ジェイ・イー・ティは急落。この日取引開始時刻の午前９時ごろ、同日予定していた２５年１２月期の決算発表を延期すると発表した。一部の過年度会計処理について確認すべき事項が生じ、精査に時間がかかるため。監査法人と協議している状況という。これをネガティブ視する見方が広がっているようだ。 出所：MINKABU PRESS