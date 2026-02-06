午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６５５、値下がり銘柄数は８６３、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に建設、食料、電気機器、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは医薬品、その他製品、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS