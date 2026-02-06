ユニチカ [東証Ｐ] が2月6日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比75.8％増の88億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の60億円→90億円(前期は46.9億円)に50.0％上方修正し、増益率が27.8％増→91.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.7億円→41.7億