6日11時現在の日経平均株価は前日比72.44円（-0.13％）安の5万3745.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は655、値下がりは863、変わらずは73。 日経平均マイナス寄与度は70.86円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、中外薬 が39.21円、コナミＧ が26.24円、キッコマン が18.38円、リクルート が17.25円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を101.28円押し上げている。次いでソニ