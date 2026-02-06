6日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝156円66銭前後と、前日午後5時時点に比べ44銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円62銭前後と74銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース