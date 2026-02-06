卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は、5日に中国・海口市でグループステージの第2戦が行われた。アジア各国の有力選手が集まる中、日本から出場している選手たちも2戦目を戦っており、それぞれが奮闘を見せている。 ■張本智は香港選手に敗れ初黒星 今大会は、男女それぞれが4名ずつの8グループに分かれて総当たり戦を行い、各組の上位2名が決勝トーナメントに進出する形式。第2戦はグループ突