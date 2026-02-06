Instagramのフォロワーが40.8万人で、ファッション誌でモデルとして活躍する愛甲千笑美さん。2025年は地元・宮崎の観光大使「みやざき大使」にも就任し、「宮崎のお仕事を増やしたい」と語っていた1年でもあった。そんな愛甲千笑美さんに、2026年の抱負を聞いた。【写真】「写真展をやりたいです！私が撮影した作品の写真展です」モデルとして活躍するインスタフォロワー40.8万人の愛甲千笑美さんが今年の抱負を語った■「私が作っ