食卓を彩り、私たちの健康を支える四季折々の野菜と果物。せっかくなら、おいしく上手に食べたいもの。野菜と果物を知り尽くした“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、今回の主役は、鍋料理に欠かせない、きのこの栄養とおいしさをアップさせる技をお伝えします。文・写真＝堀基子今回の主役は、鍋料理に欠かせない、きのこです。ダイエットの強力サポーター！スーパーの野菜コーナーに並んでいますが、野菜