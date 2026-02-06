警察の発表によりますと、熊本県菊陽町馬場楠の国道443号で、大型トラックと乗用車が正面衝突し、午前6時40分から上下線で全面通行止めとなっていましたが、午前10時45分ごろに通行止めが解除されました。 【写真を見る】【通行止め解除】熊本県菊陽町国道443号上下線の全面通行止めを解除 大型トラックは木材を積み、道を塞いでいました。 トラックの男性運転手が病院に運ばれ、乗用車の男性運転手は軽傷です。