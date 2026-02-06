ラーメン支出額が4年連続で1位となり、喜ぶ関係者ら＝6日午前、山形市役所総務省が6日発表した都道府県庁所在地と政令指定都市の2025年家計調査で、2人以上世帯のラーメン支出額は山形市が4年連続で1位となった。2位は21年にトップだった新潟市で、3位は宇都宮市、4位福島市、5位富山市と続いた。山形の支出額は2万5102円で、記録が残る00年以降の最高額となった。新潟は1万9073円、宇都宮は1万7211円だった。山形市役所には