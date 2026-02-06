ヤンキースのジャッジ＝2025年7月（共同）【ロサンゼルス共同】3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各チームのメンバーが5日に発表され、2大会ぶりの優勝を狙う米国は、大リーグで3度最優秀選手（MVP）に輝いたジャッジ（ヤンキース）や、昨季サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）のスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）らが名前を連ねた。3大会ぶりの頂点を目指すドミニカ共和国は、ソト（メッ