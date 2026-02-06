滋賀県東近江市の住宅で75歳の夫婦が刃物で顔や手などを切り付けられて重傷を負った事件で、県警は妻の女性に対する殺人未遂の疑いで逮捕した秋山克也容疑者（28）＝住所、職業いずれも不詳＝を6日、送検した。県警によると、送検は午前7時半に行われる予定だったが容疑者が「行きたくない」と拒否したため、大津地検の検察官が収容先の警察署に出向く形が取られた。夫婦はいずれも無職の友政まり子さん（75）と夫光雄さん（