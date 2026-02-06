元テレビ朝日社員の玉川徹氏は6日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）のスノーボード男子ビッグエア予選で、日本人選手4人が決勝進出したことへのコメントをめぐり、共演者からツッコミを受けるひと幕があった。日本勢の木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）、長谷川帝勝（20）、荻原大翔（20＝ともにTOKIOインカラミ）、木俣椋真（23＝ヤマゼン）の全員が予選を